Главный тренер талдыкорганского "Жетысу" Ринат Алюетов назвал причины поражения от алматинского "Кайрата" (2:2) в первом туре чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

– Хочу поздравить всех с началом чемпионата. Жаль, что он начался без болельщиков. По игре хочу сказать, что план на матч ребята выполнили, старились. В стартовом составе вышло шесть талдыкорганских воспитанников. То, что мы и обещали, – будем развивать нашу молодежь. В принципе, мы знали, что у нас возникнут проблемы после определенного времени. Ждали от "Кайрата" динамичной игры, знаем, что это скоростная и интенсивная команда. Сегодня, считаю, сыграло индивидуальное мастерство исполнителей. Сильные игроки соперника решили исход матча.

Полузащитник "Жетысу" Асхат Балтабеков также подвел итоги матча: "Первый матч в сезоне нам пришлось играть с действующим чемпионом страны, в результате потерпели поражение, хотя в первом тайме нам удавалось сдерживать натиск соперника. Во втором тайме допустили ошибки в обороне, за что и поплатились, в целом все ребята играли с полной самоотдачей, думаю, что постепенно мы сможем набрать темп, команде необходимо больше времени, чтобы добиться лучшей сыгранности на поле. Несмотря на поражение, уверен, мы еще порадуем своих болельщиков".