"Жетысу" проиграл последний матч на сборах призеру чемпионата Узбекистана

Футбольный клуб "Жетысу" провел заключительный товарищеский матч на УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником выступил АГМК, которому семиреченцы уступили со счетом 0:2.

Стоит отметить, что АГМК стал бронзовым призером чемпионата Узбекистана сезона 2020 года.

Напомним, что "Жетысу" завершил предыдущий сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.

КПЛ-2021 стартует 13 марта, в этот день "Жетысу" сыграет с "Кайратом", который в прошлом году выиграл "золото" впервые за 16 лет. Более подробно с календарем игр чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.