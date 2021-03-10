"Жетысу" представил новую форму на сезон в КПЛ-2021

В межсезонье у команды сменился главный тренер.

Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:21

Футбольный клуб "Жетысу" на своей странице в Instagram опубликовал новую форму на сезон 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Талдыкорганская команда сыграет в белой и синей форме, тогда как вратарский свитер будет красного цвета:

Напомним, что "Жетысу" завершил предыдущий сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.

КПЛ-2021 стартует 13 марта, в этот день "Жетысу" сыграет с "Кайратом", который в прошлом году выиграл "золото" впервые за 16 лет. Более подробно с календарем игр чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.

Метки:
КПЛ-2021 Футбол Жетысу ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 11:21
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