Жерар Гоу получил награду после возвращения в КПЛ

Нападающий "Актобе" Жерар Гоу получил приз за лучший гол апреля, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За гол ивуарийского легионера, который был забит в ворота "Аксу" (2:1) в пятом туре в соцсетях ПФЛК проголосовало 728 человек. Приз нападающему "Актобе" перед матчем с "Астаной" вручил президент ПФЛК Рохус Шох.
Напомним, Гоу выступает в "Актобе" с начала текущего сезона. На его счету девять матчей, в которых он забил два гола.
Ранее с 2014 по 2017 год он выступал за "Кайрат".
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|14
|7
|3
|4
|29-16
|24
|2
|Тобол
|14
|7
|3
|4
|23-17
|24
|3
|Актобе
|13
|7
|2
|4
|17-15
|23
|4
|Тараз
|14
|6
|4
|4
|18-13
|22
|5
|Каспий
|14
|7
|1
|6
|15-15
|22
|6
|Ордабасы
|13
|6
|2
|5
|18-14
|20
|7
|Атырау
|14
|5
|5
|4
|17-15
|20
|8
|Кайрат
|14
|5
|5
|4
|13-17
|20
|9
|Шахтер
|13
|5
|2
|6
|18-17
|17
|10
|Туран
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|11
|Кызыл-Жар
|14
|3
|6
|5
|15-19
|15
|12
|Аксу Ак
|12
|4
|2
|6
|11-16
|14
|13
|Акжайык
|13
|3
|3
|7
|5-12
|12
|14
|Махтаарал
|14
|2
|4
|8
|11-23
|10
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