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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Известен инициатор приглашения казахстанского игрока в "Тобол" после допинг-скандала

Известен инициатор приглашения казахстанского игрока в "Тобол" после допинг-скандала
©КФФ

Директор "Тобола" Андрей Канчельскис прокомментировал телеграм-каналу "Серый CARDINAL" возвращение Руслана Валиуллина в костанайский клуб. С футболистом сборной Казахстана заключено соглашение до конца 2023 года, сообщают Vesti.kz.

28-летний футболист провалил допинг-тест после игры против "Жилины" в рамках квалификации Лиги конференций-2021/2022 . В итоге его дисквалифицировали на два года. Сыграть за "Тобол" он сможет в сентябре.

- Андрей Антанасович, скажите, пожалуйста, кто стал инициатором приглашения Руслана в команду?

- Инициатива исходила от нашего спортивного директора Нурбола Жумаскалиева. Мы, можно сказать, с удовольствием поддержали его предложение. Вообще Руслана Валиуллина я еще до этого заприметил. Помню его голы в ворота сборной Украины. Ведь это произошло совсем недавно, в 2021 году. Он качественный игрок, выполняет большой объем работы. Он нам пригодится.

- Общественность положительно восприняла эту новость. Что сподвигло вас на этот шаг?

- "Тобол" большой, серьезный клуб. Наша задача способствовать развитию казахских игроков. Мы ко всему должны относиться по-человечески. Никто не застрахован от ошибки. Такое бывает. Мы увидели в Руслане огромное желание вернуться в футбол и играть. Теперь все зависит от него самого.

- Сколько времени ему нужно, чтобы он мог вновь выйти на поле?

- Сложно сказать. Физиология индивидуальна. Думаю, где-то полгода.

Отметим, что ранее Валиуллин уже прокомментировал свое возвращение после допинг-скандала. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32
6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25
9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24
10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23
11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17
12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15
13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15
14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14

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Метки:
Валиуллин Руслан Тобол ФК Казахстан КПЛ Сборная РК по футболу

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