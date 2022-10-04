"Изменилось очень многое". Бабаян - о возвращении в "Астану", судействе и победе сборной Казахстана

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян после матча КПЛ в Туркестане против "Турана" дал интервью корреспонденту Vesti.kz. Казахстанский специалист рассказал о возвращении в клуб, проблемах столичной команды, судействе и победе сборной Казахстана.

- Григорий Константинович, вы вернулись в "Астану" спустя почти три года. Что изменилось за это время, с учетом того, что во время ухода команда играла в группе, становилась чемпионом?

- Изменилось очень многое. Из "золотой" "Астаны" осталось несколько футболистов, много новых людей в клубе. Многие из тех, кто участвовал в становлении той "Астаны", уже не работают, причем за последние годы очень большая текучка кадров.

- Что нужно сделать, чтобы результаты вернулись? Бюджет, еще что?

- "Астана" всегда была флагманом казахстанского футбола, и необходимо сделать все, чтобы она оставалась на своем месте. Конечно, бюджет - это очень важно, так как за качество необходимо платить. Но помимо бюджета очень важна организация работы, нужны люди, которые живут клубом, знают, как и что делать, стараются принести максимум пользы "Астане", создают условие для игроков. Без этого нельзя построить сильный клуб. Возвращаясь к вопросу о том, что нужно сделать? Нужно уже сегодня начинать работу, строительство клуба, нужны профессионалы своего дела, нужно думать о селекции, готовить не только основную команду, а весь клуб к серьезным задачам.

- В вашем первом матче против "Тобола" был допущен ряд ошибок со стороны судейской бригады, которые на прямую повлияли на результат. Как прокомментируете работу судей в той игре?

- Обычно я не комментирую судейство, но за два матча против "Тобола" и "Турана" нам не засчитали голы, не назначили пенальти, в матче с костанайцами не дали перебить одиннадцатиметровый, хотя того требовали правила. Складывается впечатление, что это все не случайно, возможно кому-то не выгодно видеть "Астану" на вершине таблицы, и это при том, сколько клуб сделал для казахстанского футбола своими выступлениями на европейской арене. Мне не до конца понятно, как работает VAR, если после игры выясняется, что судья, сидящий за VAR, просит главного посмотреть момент, где пересек мяч линию, а главный отказывается это делать и продолжает игру. При этом на повторах видно, что был стопроцентный гол. Другой эпизод - нарушение в штрафной площади на Аймбетове. Идет проверка и уже судья на VAR принимает неверное решение. И это все не в пользу "Астаны" и все за два матча. И таких моментов очень много. Я ни в коем случае не хочу использовать это, как оправдание. В том же матче с "Тураном" мы должны были просто реализовывать свои моменты и увозить три очка.

- Самая большая проблема, с которой вы столкнулись после возвращения в клубе?

- Отсутствие времени, большое количество травмированных футболистов и не самое лучшее функциональное состояние команды. Необходимо наладить организацию и дисциплину, чем тренерский штаб сейчас и занимается.

- Забегая наверно вперед, какие позиции в "Астане" нуждаются в усилении?

- Сейчас я не хотел бы об этом говорить. Есть 25 футболистов, на которых я рассчитываю, им нужно время, чтобы перестроиться под мои требования, адаптироваться к нашему тренерскому процессу. Каждый футболист должен прибавлять во всех аспектах. Если он пришел в такой клуб, как "Астана", то он должен справляться с постоянным давлением. По-другому в серьезном клубе быть не может. Каждый должен ставить перед собой только самые высокие задачи, иначе ему не будет место в клубе.

- Вы последний год провели в ЦСКА. Что изменилось за время Вашего отсутствия в казахстанском футболе?

- Уровень чемпионата сильно упал, качественных футболистов с каждым годом становится все меньше и меньше. Стабильна лишь инфраструктура - ее, как не было, так и нет.

- При это сборная смогла достичь хорошего результата, выиграв группу Лиги наций.

- Мы все очень сильно переживали и болели за сборную Казахстана. Я от лица нашего клуба хотел бы поздравить весь Казахстан, всех наших болельщиков с этим историческим достижением. Тренерский штаб и игроки заставили всех поверить в нашу сборную, а болельщики создали потрясающую атмосферу в матче с Беларусью. Это победа всего Казахстана. Надеюсь, что этот успех станет отправной точкой развития для всего казахстанского футбола.

Отметим, что лидирует в КПЛ "Актобе", "Астана" же идет на втором месте. Ознакомиться подробнее с турнирной таблицей можно ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42 2 Астана 21 11 5 5 45-21 38 3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Туран 20 5 8 7 19-25 23 12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →