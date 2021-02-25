Казахстанский футболист Геворг Наджарян продлил контракт с "Шахтером". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему считает его претендентом на роль лидера "горняков".

Воспитанник карагандинского футбола большую часть своей карьеры провел в составе "горняков". В 2015 году дебютировал за "Шахтер" в КПЛ в возрасте 17 лет. Перед этим уроженец Еревана, семья которого позже перебралась в Казахстан, выступал за карагандинцев в турнире дублеров.

В КПЛ-2015 и Кубке Казахстана провел девять матчей и забил один гол. Впрочем, уже летом того года он расторг соглашение с "Шахтером" и отправился в московский ЦСКА, где проходил просмотр и тренировался с молодежной командой, но в итоге его отношения с армейским клубом не были оформлены. В начале 2016-го уже оказался в "Астане".

В лучшем на тот момент клубе Казахстана Наджарян пытался пробиться в основной состав, но в условиях высочайшей конкуренции молодому игроку сделать этого не удалось. В сезоне-2016 на его счету один матч в КПЛ, четыре в Кубке Казахстана и два в Лиге Европы. Больше он играл за команду "Астана-М" во второй лиге - 11 встреч и один гол.

В сезоне-2017 Наджарян провел две игры за "Астану" и по ходу сезона был отправлен в аренду в "Шахтер", где уже девять раз появлялся на поле.

В 2018-м "горняки" полностью вернули футболиста в свое расположение. С тех пор Наджарян неизменно играет в карагандинском клубе. За все время выступлений в "Шахтере" провел 87 матчей и забил три гола.

В прошлом чемпионате в активе Наджаряна 12 встреч и один ассист.

В карагандинском клубе, предложив новый контракт, на него явно делают ставку. Наджарян в начале карьеры действовал преимущественно в центре поля, а впоследствии его нередко использовали на разных позициях. Например, в КПЛ-2020 он в большинстве случаев играл на правом фланге обороны.

Вообще, он подошел к тому возрасту, чтобы окончательно отойти от статуса запасного и подающего надежды игрока, то есть уже должен начать становиться одним из лидеров команды. Тем более имеет отличное свойство для современного футболиста - универсализм. В силу возраста (23 года), очевидно, что Наджарян имеет потенциал для того, чтобы дальше прогрессировать и сделать качественный скачок, чтобы добраться до сборной. В национальной команде он провел один матч (товарищеский) против Молдовы. Ранее вызывался в юношеские и молодежную сборную страны, где стал рекордсменом по сыгранным матчам (17 игр).

Напомним, в КПЛ-2020 "Шахтер" занял четвертое место и впервые с 2014 года сыграет в еврокубках.

Фото: ФК "Астана"©