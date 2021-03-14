Один из матчей первого тура КПЛ отменен. Известны подробности

Матч первого тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу между шымкентским "Ордабасы" и петропавловским "Кызыл-Жаром" отменен. Об этом сообщил телеграм-канал Айдына Кожахмета.

"Встреча первого тура между "Ордабасы" и "Кызыл-Жаром" перенесена на более поздний срок в связи с погодными условиями. В Шымкенте выпал снег. В приличных объемах. Интересно, что решение о переносе приняли руководители клубов. Инспектор матча настаивал на том, чтобы сыграть", - говорится в сообщении.

Встреча должна была пройти в Шымкенте и начаться в 15:00. Официально об этом пока не сообщалось.