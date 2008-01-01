Один из лучших бомбардиров белорусского клуба может продолжить карьеру в КПЛ

Гвинейский форвард Момо Янсане может продолжить карьеру в Казахстане. К футболисту также проявляют интерес клубы из чемпионата Беларуси, где он выступал ранее, сообщил корреспонденту Vesti.kz источник, близкий к ситуации.



Отмечается, что 23-летний Янсане может пополнить состав одного из клубов из верхней части турнирной таблицы КПЛ, в частности, упоминается "Ордабасы".



С 2019 года футболист играл за ФК "Ислочь", проведя в общей сложности 57 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 11 голевых передач. В сезоне-2020 он сыграл 23 матча в чемпионате Беларуси и забил восемь голов, став одним из лучших бомбардиров "Ислочи" и самым полезным игроком клуба - десять мячей (еще два в Кубке Беларуси) и семь ассистов.



В сентябре Янсане перешел в клуб "Блэк Старз" из Мали.



Игрок вызывался в олимпийскую сборную Гвинеи (U-23) и впервые получил приглашение в национальную команду, за которую пока не сыграл.



По информации источника, в нем заинтересованы клубы из чемпионата Беларуси, расположившиеся в турнирной таблице выше "Ислочи", которая заняла седьмое место по итогам сезона. Но сам он хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.