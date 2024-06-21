История с приездом в Казахстан известного тренера получила продолжение

"Тобол" не вел переговоры с известным российским специалистом Андреем Талалаевым, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Отмечается, что информацию о возможном назначении Талалаева главным тренером опровергли в костанайском клубе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Талалаев, покинувший подмосковные "Химки", может возглавить костанайцев после ухода серба Милича Чурчича.

Талалаев находился в "Химках" с апреля 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в таблице.

Еще сообщалось, что "Тобол" планировал назначить на место Чурчича казахстанского специалиста Кайрата Нурдаулетова, подробности - тут.

На данный момент обязанности главного тренера команды исполняет Нурбол Жумаскалиев.