Без Исламхана? В "Ордабасы" рассказали о трансферном бане и составе на Суперкубок Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:55
©ФК "Зенит"

Президент "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал ситуацию с трансферным баном перед матчем за Суперкубок Казахстана. На данный момент шымкентский клуб официально не объявил о подписании новых игроков. 

"Могу заверить, что мы погасили долг перед бывшими игроками, но есть небольшая заминка в связи с поступлением средств на банковские счета некоторых футболистов. У нас нет сомнений, что трансферный бан будет снят до матча за Суперкубок Казахстана и мы сможем заявить всех новичков.

Допускаю ли, что сыграем с "Астаной" прошлогодним составом? Нет, это невозможно, у нас команда обновлена на 90 процентов, но и, еще раз повторюсь, фактически мы свои обязательства выполнили, вопрос снятия бана теперь лишь в технической плоскости", - заявил Абдубаитов. 

Напомним, в зимнее межсезонье "Ордабасы" подписал сразу нескольких ключевых игроков сборной Казахстана, включая Сергея Малого, Асхата Тагыбергена и Бауыржана Исламхана. 

Матч за Суперкубок Казахстана между "Астаной" и "Ордабасы" пройдет 25 февраля на "Астана Арене". Шымкентский клуб имеет право включить в заявку новых игроков даже в день матча, если на этот момент будет снят запрет ФИФА на регистрацию футболистов. 

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Метки:
КПЛ Межсезонье в КПЛ Ордабасы ФК Трансфер

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