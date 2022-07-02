Казахстанский полузащитник Алишер Сулей официально заявлен за "Каспий", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Экс-игрок "Тараза", судя по информации на сайте ПФЛК, будет выступать в актауском клубе под 95-м номером.
Экс-футболист молодежной сборной Казахстана способен сыграть на нескольких позициях - в средней линии и на фланге обороны.
Напомним, в юности Сулей проходил просмотр в киевском "Динамо", однако переход сорвался по причине полученной игроком травмы.
Ранее Сулей выступал за "Тобол", "Атырау", "Иртыш" и "Ордабасы".
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Актобе
|14
|8
|2
|4
|20-17
|26
|2
|Тобол
|15
|7
|4
|4
|25-19
|25
|3
|Астана
|14
|7
|3
|4
|29-16
|24
|4
|Ордабасы
|14
|7
|2
|5
|21-14
|23
|5
|Тараз
|14
|6
|4
|4
|18-13
|22
|6
|Каспий
|14
|7
|1
|6
|15-15
|22
|7
|Атырау
|14
|5
|5
|4
|17-15
|20
|8
|Кайрат
|14
|5
|5
|4
|13-17
|20
|9
|Шахтер
|14
|5
|2
|7
|20-20
|17
|10
|Туран
|13
|3
|7
|3
|11-12
|16
|11
|Кызыл-Жар
|14
|3
|6
|5
|15-19
|15
|12
|Аксу Ак
|13
|4
|2
|7
|11-19
|14
|13
|Акжайык
|13
|3
|3
|7
|5-12
|12
|14
|Мактаарал
|14
|2
|4
|8
|11-23
|10
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