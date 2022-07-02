Интересовавший киевское "Динамо" казахстанец официально заявлен за клуб КПЛ

©ФК "Тараз"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:52

Казахстанский полузащитник Алишер Сулей официально заявлен за "Каспий", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Экс-игрок "Тараза", судя по информации на сайте ПФЛК, будет выступать в актауском клубе под 95-м номером.

Экс-футболист молодежной сборной Казахстана способен сыграть на нескольких позициях - в средней линии и на фланге обороны.

Напомним, в юности Сулей проходил просмотр в киевском "Динамо", однако переход сорвался по причине полученной игроком травмы.

Ранее Сулей выступал за "Тобол", "Атырау", "Иртыш" и "Ордабасы".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
2 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
3 Астана 14 7 3 4 29-16 24
4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Туран 13 3 7 3 11-12 16
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
Каспий Тараз ФК КПЛ Динамо Киев

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