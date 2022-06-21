"Интерес остается". Агент Шушеначева рассказал о контракте с "Кайратом" и вариантах в Европе

Форвард сборной Казахстана Артур Шушеначев продлил контракт с "Кайратом" до 2023 года. В беседе с корреспондентом Vesti.kz агент игрока Сергей Волгин-младший рассказал, почему футболист принял такое решение и сохраняется ли на него спрос за рубежом.

"Новый контракт - это дань уважения футбольному клубу "Кайрат", который очень много дал для становления и развития Артура. Плюс назначение Кирилла Кекера, с которым у Артура прекрасные человеческие и профессиональные отношения.

Интерес к игроку из Европы остается. С руководством "Кайрата" я на связи регулярно, и как только поступит предложение, устраивающее обе стороны, мы договорились, что "Кайрат" чинить препятствий переходу не будет", - отметил представитель Шушеначева.

Напомним, что зимой форвард был близок к переходу в польский "Шленск", однако в последний момент трансфер сорвался. В нынешнем сезоне КПЛ 24-летний форвард забил один гол в 12 матчах.