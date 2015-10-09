Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 14:12
 

Иностранный тренер одной фразой ответил на интерес клуба из Казахстана

©zaryalg.com

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник высказался об интересе к нему со стороны казахстанского "Актобе", а также прокомментировал будущее некоторых игроков в команде, передают Vesti.kz.

– Виктор, до вас доходили слухи об интересе к вам со стороны Казахстана?

– Я не считаю нужным комментировать слухи или чей-то интерес.

– Можете подтвердить или опровергнуть, что "Заря" во второй половине сезона не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина?

– Эти ребята принадлежат нам, и для того, чтобы всем было хорошо, мы совместно примем решение, которое удовлетворит всех, – заявил Скрипник в интервью ua-football.com.

Украинский специалист возглавил "Зарю" 16 июня 2025 года. В его карьере также были "Металлист 1925", "Ворскла", "Рига" и "Вердер". 

"Актобе" финишировал на пятом месте в таблице КПЛ-2025.

Ранее "красно-белые" объявили решение по игроку сборной Казахстана за 120 миллионов. Между тем известного футболиста связывают с переходом в "Актобе".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

