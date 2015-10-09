Иностранный тренер одной фразой ответил на интерес клуба из Казахстана

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник высказался об интересе к нему со стороны казахстанского "Актобе", а также прокомментировал будущее некоторых игроков в команде, передают Vesti.kz.

– Виктор, до вас доходили слухи об интересе к вам со стороны Казахстана?

– Я не считаю нужным комментировать слухи или чей-то интерес.

– Можете подтвердить или опровергнуть, что "Заря" во второй половине сезона не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина?

– Эти ребята принадлежат нам, и для того, чтобы всем было хорошо, мы совместно примем решение, которое удовлетворит всех, – заявил Скрипник в интервью ua-football.com.

Украинский специалист возглавил "Зарю" 16 июня 2025 года. В его карьере также были "Металлист 1925", "Ворскла", "Рига" и "Вердер".

"Актобе" финишировал на пятом месте в таблице КПЛ-2025.

Ранее "красно-белые" объявили решение по игроку сборной Казахстана за 120 миллионов. Между тем известного футболиста связывают с переходом в "Актобе".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!