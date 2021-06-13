Игроки "Тараза" и "Кайрата" вышли на матч 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу в футболках с изображением Станислава Лунина, сообщает KazFootball.kz.

Бывший футболист сборной Казахстана скончался 2 июня в возрасте 28 лет.

"Воспитанник усть-каменогорской школы футбола Станислав Лунин считался одним из самых талантливых игроков своего поколения, достаточно рано дебютировав в сборной страны. Отличался неуступчивым характером и бойцовскими качествами. Его уважали друзья и партнеры, ценили болельщики", - говорится в сообщении.

Ранее матч молодежной сборной Казахстана против Бельгии (1:3) стартовал с минуты молчания в память о Лунине.

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