Игроки сборной и Исламхан принесли "Ордабасы" вторую победу подряд

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:52
©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" одержал убедительную победу в чемпионате Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

В матче второго тура в Астане южане обыграли карагандинский "Шахтер" - 4:1.

Уже на 3-й минуте с передачи Бауыржана Исламхана отличился защитник сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев. После перерыва успех закрепили еще один сборник Асхат Тагыберген (59-я), сенегалец Мамаду Мбоджи (67-я) и узбекский легионер Шохбоз Умаров (80-я, с пенальти). В составе проигравших один мяч отыграл Айдос Таттыбаев (71-я).

Если шымкентцы занесли в свой актив вторую победу подряд в чемпионате, то "горняки" потерпели вторую неудачу.

В третьем туре, 14 марта, "Ордабасы" дома примет "Жетысу", а "Шахтер" на выезде сыграет с "Тоболом".

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Шахтер ФК Исламхан Бауыржан

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