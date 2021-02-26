Футбольный клуб "Каспий" провел очередной товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником выступил "Торпедо-БелАЗ", который сезон 2020 года завершил на третьем месте в чемпионате Беларуси.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха на 69-й минуте добились актауские футболисты усилиями находящегося на просмотре Давида Караева, правами на которого обладает "Урал" из российской премьер-лиги. На это торпедовцы ответили точным ударом Игоря Бурко на 78-й минуте.

Напомним, что в сезоне 2020 года "Каспий" занял десятое место и сумел сохранить прописку в КПЛ. Ранее актаусцы подписали контракты с восемью игроками. Более подробно об этом можно прочитать здесь.