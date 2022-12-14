Игрок сборной Узбекистана ведет переговоры с клубом КПЛ

Полузащитник сборной Узбекистана по футболу Шохбоз Умаров может продолжить карьеру в "Ордабасы" в следующем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как известно, Умаров провел вторую часть сезона КПЛ-2022 в составе шымкентского клуба и позитивно проявил себя в индивидуальном плане. После завершения аренды игрок вернулся в белорусский БАТЭ, но останется ли он в Борисове - большой вопрос.

"Ордабасы" хотел бы сохранить 23-летнего игрока, но клубу предстоит договориться с БАТЭ о трансфере или очередной аренде. Для этого шымкентцы в первую очередь должны снять трансферный бан. При этом предварительный интерес к Умарову также существует еще от нескольких клубов КПЛ.

Добавим, что Умаров провел за "Ордабасы" во всех турнирах 15 матчей и отметился пятью результативными передачами. Команда Александра Седнева заняла пятое место в КПЛ и завоевала Кубок Казахстана, что позволит им сыграть в квалификации Лиги конференций в будущем году.