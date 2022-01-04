Игрок европейской сборной заинтересовал "Актобе". На него также претендовал клуб РПЛ

©ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:08

Полузащитник Соломон Удо может продолжить карьеру в "Актобе". Контракт должен быть подписан до начала учебно-тренировочных сборов, сообщает Meta-ratings.kz.

Ранее на него претендовали и другие клубы КПЛ, а также российский "Нижний Новгород".

Сенегалец в юном возрасте переехал в Бельгию, а в 2014 году перебрался в Армению. Спустя несколько лет принял армянское гражданство. В прошлом году пополнил "Шахтер" (16 матчей, одна голевая передача). Вторую половину сезона провел в "Атырау" (пять матчей).

В 2020 году дебютировал в сборной Армении и провел в ее составе 13 матчей.

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