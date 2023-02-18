Игрок европейской сборной присоединился к российскому клубу после ухода из КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 11:05
©vahesport.ru

К "Нефтехимику", выступающему в первой российской лиге, присоединился полузащитник сборной Армении по футболу Петрос Аветисян. Об этом сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

Последним его клубом был уральский "Акжайык", вылетевший в первую лигу по итогам 2022 года. Также в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) он выступал за карагандинский "Шахтер" и костанайский "Тобол".

27-летний футболист - чемпион Армении в составе "Арарата-Армении", за который он отметился дублем в квалификационном матче Лиги чемпионов со шведским АИКом (2:1), и вице-чемпион Казахстана с "Тоболом". За национальную сборную у Аветисяна семь матчей.

Решение по нему будет принято после 20 февраля.

"Нефтехимик" находится на десятом месте из 18 в турнирной таблице, набрав 27 очков в 20 матчах. Первая российская лига возобновится в марте.

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить здесь.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Акжайык ФК

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