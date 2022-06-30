Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Эммануэль Адебайор назвал великим футболистом своего бывшего одноклубника россиянина Андрея Аршавина.

"Аршавин - отличный игрок. Он великий, невероятный футболист. Расслабленный игрок, который никогда не чувствует давления. Я пытался давать ему советы, мы были довольно близки в "Арсенале". У него есть талант создавать моменты из ничего. Несмотря на то что он никогда не чувствовал давления, он всегда был сконцентрирован в важных матчах и много тренировался, играя на высоком уровне. Он талантливый игрок. Если вы забиваете четыре гола "Ливерпулю" на "Энфилде" - это самое сложное, что может быть в футболе. И этот невысокий человек смог сделать это. Он был особенным игроком", - приводит слова Адебайора "Матч ТВ".

Напомним, что 41-летний Аршавин выступал за "Кайрат" в период 2016-2018 годов, после ухода из алматинского клуба объявил о завершении карьеры.

В его карьере также были "Кубань" и "Зенит". За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов в период 2002-2012 годов.