Игравшего в Казахстане футболиста осудили на 1,5 года

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:21
©РИА Новости/Максим Богодвид

Суд приговорил бывшего футболиста "Рубина", "Мордовии" и "Тараза" Руслана Мухаметшина к 1,5 годам колонии общего режима, сообщает "Столица С".

Как установило следствие, Мухаметшин вместе с тремя подельниками с ноября 2017-го по 2020 год незаконно проводили в Саранске и Ковылкине азартные игры в специально арендованных для этих целей нежилых помещениях. У каждого из них была своя определенная роль. Как говорится в материалах уголовного дела, заключались "сделки по возмездному получению услуги облачного майнинга и возмездному отчуждению имущественных прав на единицы криптовалюты с визуализацией данного процесса в виде электронных азартных игр".

Шифруясь, "великолепная четверка" называла между собой свои игорные заведения не иначе как "чайхана" или "большевичка". При этом в целях маскировки "казино" на самом деле выглядели внешне как легальные букмекерские конторы. Этот громкий судебный процесс длился в Саранске с 10 марта прошлого года.

Напомним, что 40-летний Мухаметшин выступал за "Тараз" в 2017 году, в 11 матчах забил 3 гола.

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Метки:
КПЛ Тараз ФК

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