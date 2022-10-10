Игравшего в Казахстане футболиста осудили на 1,5 года

Суд приговорил бывшего футболиста "Рубина", "Мордовии" и "Тараза" Руслана Мухаметшина к 1,5 годам колонии общего режима, сообщает "Столица С".

Как установило следствие, Мухаметшин вместе с тремя подельниками с ноября 2017-го по 2020 год незаконно проводили в Саранске и Ковылкине азартные игры в специально арендованных для этих целей нежилых помещениях. У каждого из них была своя определенная роль. Как говорится в материалах уголовного дела, заключались "сделки по возмездному получению услуги облачного майнинга и возмездному отчуждению имущественных прав на единицы криптовалюты с визуализацией данного процесса в виде электронных азартных игр".

Шифруясь, "великолепная четверка" называла между собой свои игорные заведения не иначе как "чайхана" или "большевичка". При этом в целях маскировки "казино" на самом деле выглядели внешне как легальные букмекерские конторы. Этот громкий судебный процесс длился в Саранске с 10 марта прошлого года.

Напомним, что 40-летний Мухаметшин выступал за "Тараз" в 2017 году, в 11 матчах забил 3 гола.