Колумбийский футболист Франк Кастаньеда может продолжить выступления в чемпионате Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что 27-летний игрок помог молдавскому "Шерифу" пробиться в основную стадию текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В квалификации на счету колумбийца семь матчей, в которых он забил два гола и сделал три голевые передачи. Удачно Кастаньеда проявил себя в играх против "Црвены Звезды" - один гол и один ассист.

В чемпионате Молдовы универсальный футболист, способный сыграть в качестве левого вингера и центрального нападающего, сыграл 52 матча, забил 34 гола и сделал 21 голевую передачу.

Два клуба из первой тройки казахстанской премьер-лиги заинтересованы в кандидатуре Кастаньеды. Он уже попрощался со своей командой.

Стоит добавить, что колумбиец часто исполнял функции капитана "Шерифа", в том числе в победном матче против "Реала" (2:1).