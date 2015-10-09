Будет играть в топ-чемпионате Европы? Агент Кенжебека - о трансфере и будущем игрока

Галымжан Кенжебек - главный ньюсмейкер казахстанского клубного футбола на данный момент, поскольку информацию об интересе к игроку со стороны того или иного зарубежного возникает едва ли не каждый день. В беседе с корреспондентом Vesti.kz агент игрока Мамука Ломидзе решил прояснить, как ситуация обстоит на сегодня и исходя из каких критериев будет принято окончательное решение.

Ранее сообщалось, что 22-летним вингером интересуются ведущие клубы из Чехии, Шотландии и Греции. А на днях российские источники проинформировали о предложении к игроку со стороны грандов РПЛ.

"Сейчас вокруг Галымжана много слухов, информации и это объяснимо, он действительно один из самых востребованных казахстанских футболистов в Европе. Но хотел бы прояснить ситуацию как для болельщиков, так и для ваших коллег. На данный момент идет кропотливая работа, ни с одним из клубов у нас нет четкой договоренности. Это очень важный момент в карьере игрока, предстоящий выбор будет определять многое, поэтому мы не должны торопиться и принимать эмоциональных решений.

Со своей стороны могу заверить, приоритет при переходе в новый клуб будет заключаться исключительно в спортивной составляющей, в развитии карьеры и понимании того, что в новой команде Галымжан сможет расти, прогрессировать и выйти на более высокий уровень. Да, могу подтвердить, что нам поступают звонки от разных клубов, в том числе именитых команд с большой историей, но пока решение в пользу кого-либо не принято. В моем представлении Кенжебек игрок высокого уровня, его потенциал позволяет выступать в топ-5 европейских лигах и сейчас мы должны создать ему условия для решения этой задачи. Еще раз попрошу журналистов и болельщиков не реагировать на любой слух относительно интереса к игроку. Надеюсь, что достаточно скоро мы сможем порадовать вас хорошими новостями", - отметил представитель Кенжебека.

Напомним, что последние полгода Галымжан выступал в составе "Елимая" и помог команде завершить чемпионат на четвёртом месте, что обеспечило клубу участие в квалификационном раунде Лиги конференций.

В КПЛ-2025 футболист провёл 11 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.

