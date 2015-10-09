Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 12:18
 

Будет играть в топ-чемпионате Европы? Агент Кенжебека - о трансфере и будущем игрока

  Комментарии

Будет играть в топ-чемпионате Европы? Агент Кенжебека - о трансфере и будущем игрока Галымжан Кенжебек. Фото: КФФ©

Галымжан Кенжебек - главный ньюсмейкер казахстанского клубного футбола на данный момент, поскольку информацию об интересе к игроку со стороны того или иного зарубежного возникает едва ли не каждый день. В беседе с корреспондентом Vesti.kz агент игрока Мамука Ломидзе решил прояснить, как ситуация обстоит на сегодня и исходя из каких критериев будет принято окончательное решение.  

Ранее сообщалось, что 22-летним вингером интересуются ведущие клубы из Чехии, Шотландии и Греции. А на днях российские источники проинформировали о предложении к игроку со стороны грандов РПЛ. 

"Сейчас вокруг Галымжана много слухов, информации и это объяснимо, он действительно один из самых востребованных казахстанских футболистов в Европе. Но хотел бы прояснить ситуацию как для болельщиков, так и для ваших коллег. На данный момент идет кропотливая работа, ни с одним из клубов у нас нет четкой договоренности. Это очень важный момент в карьере игрока, предстоящий выбор будет определять многое, поэтому мы не должны торопиться и принимать эмоциональных решений. 

Со своей стороны могу заверить, приоритет при переходе в новый клуб будет заключаться исключительно в спортивной составляющей, в развитии карьеры и понимании того, что в новой команде Галымжан сможет расти, прогрессировать и выйти на более высокий уровень. Да, могу подтвердить, что нам поступают звонки от разных клубов, в том числе именитых команд с большой историей, но пока решение в пользу кого-либо не принято. 

В моем представлении Кенжебек игрок высокого уровня, его потенциал позволяет выступать в топ-5 европейских лигах и сейчас мы должны создать ему условия для решения этой задачи. Еще раз попрошу журналистов и болельщиков не реагировать на любой слух относительно интереса к игроку. Надеюсь, что достаточно скоро мы сможем порадовать вас хорошими новостями", - отметил представитель Кенжебека. 

Напомним, что последние полгода Галымжан выступал в составе "Елимая" и помог команде завершить чемпионат на четвёртом месте, что обеспечило клубу участие в квалификационном раунде Лиги конференций.

В КПЛ-2025 футболист провёл 11 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
9 декабря 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Олимпиакос
Проголосовало 302 человек

