На днях стало известно о предложении со стороны "Астаны"
лучшему центральному защитнику Беларуси Егору Филипенко
. Корреспондент Vesti.kz
предположил, нужен ли столичному клубу этот игрок.
Стоит отметить, что новость об интересе к Филипенко со стороны шестикратного чемпиона Казахстана пока нужно относить к разряду слухов. В самой Беларуси склоняются к тому, что игрок БАТЭ перейдет в солигорский "Шахтер", который выиграл чемпионат страны и может предложить Филипенко условия намного солиднее, чем в борисовском клубе.
Впрочем, если у Филипенко сложится вариант с Казахстаном, то насколько логичным будет его переход в "Астану"?
Белорус - безусловно качественный игрок. В его бэкграунде помимо трех появлений в БАТЭ значатся выступления в России за московский "Спартак", "Сибирь" и "Томь". Кроме того, Филипенко пытался закрепиться в испанской "Малаге", но лучше сделать это у него получилось в Израиле, где он защищал цвета "Маккаби" (Тель-Авив) и "Ашдода". В составе "Маккаби" Филипенко выбил из квалификации Лиги Европы-2016/17 алматинский "Кайрат".
Еще одним аргументом в пользу этого игрока является его гражданство. Филипенко представляет страну, входящую в ЕАЭС, и не будет считаться легионером в Казахстане. К тому же, центральных защитников с таким опытом и нужным паспортом, которые станут свободным агентом, найти трудно. В минувшем сезоне игрок сыграл 24 матча в чемпионате Беларуси, забив один гол.
С другой стороны, "Астана", провалившая сезон, имела ряд игроков в возрасте за 30. Многие из них покидают клуб после истечения контрактов, и, судя по всему, приоритет будет отдан более молодым новичкам. Поэтому логику в том, что столичные хотят подписать 32-летнего игрока, проследить трудно.
Еще одной проблемой потенциального новичка "Астаны" является подверженность травмам. Например, в 2019 году футболист повредил коленный сустав. Были в его карьере и операции после травм.
Плюс ко всему, Филипенко уже несколько лет не является игроком сборной Беларуси. Последний раз в составе национальной команды Филипенко сыграл осенью 2017 года. На его счету 51 матч и один гол. Вопрос, нужен ли "Астане" такой футболист, который будет явно доигрывать в Казахстане?
Напомним, "Астана" впервые за шесть лет осталась без чемпионских наград. Столичный клуб завоевал "бронзу" КПЛ-2020.