"Игра "Кайрата" стала смелой и динамичной". Седнев - о старте в Кубке Казахстана и Астанове

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев высказался о матче первого тура группового этапа Кубка Казахстана против "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz. Шымкентцы потерпели поражение в Алматы со счетом 0:2.
- Александр Сергеевич, ваши впечатления от игры.
- Победа "Кайрата" не вызывает сомнений. Наверное, следствием тому не только наши действия, но в большинстве случаев действия соперника, они предложили очень агрессивную игру. Мы воспринимаем это поражение как урок, как холодный душ. Нет претензий к игрокам по самоотдаче. Есть претензии к себе, вероятно, мне не хватило смелости, чтобы провести более масштабную ротацию, поскольку команда могла быть выхолощена после серии успешных результатов.
- Насколько "Кайрат" изменился по сравнению с вашим первым очным матчем в Шымкенте?
- Очевидно, что команда изменилась. Поменялась философия игры. Мне нравится нынешняя игра "Кайрата" - в атаку, смелая, где-то даже авантюрная, но это оправдано. Люблю играть с такими командами. Мы тоже стараемся привить такой стиль. Плюс, показалось, что игра стала более динамичная. Хотя и до этого "Кайрат" был целостной командой.
- С чем связаны постоянные смены позиций ваших игроков во время матчей? Например, Эльхан Астанов начинает в атаке, а во втором тайме часто уходит на позицию правого латераля.
- Некоторые игроки ограничены в своих действиях. Они выходят на фланговой позиции и все, он там в этой зоне, весь матч. Хотя во время игры бывают разные ситуации. Я хочу, чтобы они более тотально смотрели на эпизоды. Это не эксперименты. В частности, Эльхан часто играет инсайда, но для того, чтобы его маневры были более эффективны, ему необходимо посмотреть на эту позицию с другого ракурса.
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