"Хочу развеять слухи ...". Лидер "Ордабасы" объяснил свое отсутствие в матче с "Астаной"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и "Ордабасы" Эльхан Астанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, по какой причине он пропустил недавний матч с "Астаной". Ранее возникли слухи, что игрок в это время находился на свадьбе родственников.

"Александр Сергеевич сказал, что команду подкосил вирус, и это действительно так, но в моем случае другая причина, из-за которой я пропускал матч с "Астаной". В недавнем матче с "Атырау" мне попали рядом с ахиллом, возник отек. После этого 6 октября на тренировке я подвергнул ногу и повредил ахилл. Ранее у меня уже была такая травма и вот снова в том же месте. Совместно с тренерским и медицинским штабом мы решили не рисковать, тем более возникала вероятность усугубить повреждение, учитывая искусственное покрытие на "Астана Арене".

Поэтому хочу развеять слухи со стороны некоторых пабликов о том, что я гулял на свадьбе в день матча. На свадьбе я действительно присутствовал, но это был другой день, и еще раз подчеркну, что матч с "Астаной" пропускал исключительно из-за травмы.

Что касается будущей игры с "Шахтером", сейчас еще хожу на физиотерапию, в ближайшие дни попробую приступить к тренировкам, если все будет нормально, то, вероятно, сыграю", - заявил Астанов.

Напомним, что "Ордабасы" в прошедшем туре КПЛ потерпел крупное поражение от "Астаны" - 0:6. Помимо Астанова, игру в столице пропускали Бекхан Шайзада и Карам Султанов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45 2 Астана 22 12 5 5 51-21 41 3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38 4 Кайрат 22 10 6 6 29-28 36 5 Ордабасы 22 10 2 10 31-35 32 6 Шахтер 22 9 4 9 30-27 31 7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29 8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29 9 Атырау 22 7 7 8 25-27 28 10 Тараз 22 6 8 8 24-23 26 11 Туран 22 5 10 7 20-26 25 12 Кызыл-Жар 22 5 8 9 24-26 23 13 Акжайык 22 6 4 12 16-26 22 14 Махтаарал 22 5 6 11 19-35 21 Перейти на страницу турнирной таблицы →