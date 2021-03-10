Защитник Марк Гурман может вернуться в сборную Казахстана по футболу, сообщает телеграм-канал "Гол емес".

По информации источника, этот вопрос лоббирует отец футболиста генеральный директор ФК "Астана" Михаил Гурман.

"Михаил Гурман после того, как смог пролоббировать подписание контракта "Астаной" с его сыном, пытается вернуть защитника и в сборную Казахстана", - пишет источник.

Ранее сообщалось, что Гурман продолжит карьеру в "Астане". Добро на его подписание дал главный тренер Андрей Тихонов.

32-летний Гурман уже заявлен за столичный клуб под номером 5 на сезон 2021 года.

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