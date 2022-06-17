Экс-капитан "Кайрата" Яцек Гуральски после ухода из клуба написал трогательный пост, в котором поблагодарил руководство, тренеров и болельщиков алматинцев, сообщают Vesti.kz.

"Дорогая семья "Кайрата"! Большое спасибо за прекрасные 2,5 года, которые я провел с вами. Это было незабываемое время в моем втором доме.

Хочу сердечно поблагодарить: владельца клуба и других боссов за доверие; каждого сотрудника за помощь, на которую я всегда мог рассчитывать; тренеров за сотрудничество и развитие моего футбола; поклонников за их поддержку и аплодисменты; моего менеджера, который подключил меня к вашему (нашему) клубу; а главное - товарищей по команде, с которыми можно было бы горы свернуть! Вы были прекрасны!

"Кайрат" и Алматы навсегда останутся в моем сердце и останутся в хороших воспоминаниях обо мне и моей семье. Желаю клубу и моим преемникам в команде "Кайрат", чтобы они пережили в нем такое же приключение, как и мое! С чемпионатом Казахстана, Кубком, выступлениями в еврокубках и такими как я - с капитанской повязкой.

Как это бывает в жизни, все хорошее слишком быстро заканчивается, но я не прощаюсь, и до встречи на футбольной тропе!" - написал польский легионер в своем Instagram.

Капитан "Кайрата" обратился к фанатам после ухода из клуба

Напомним, Гуральски стал игроком "Кайрата" в январе 2020 года. С тех пор провел за него 37 матчей, в том числе четыре игры в рамках группового этапа Лиги конференций.

В 2020-м Гуральски в составе "Кайрата" завоевал золотые медали КПЛ, а год спустя выиграл Кубок страны.

Ранее отмечалось, что поляк продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

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