Гроза "Кайрата", два клуба за сезон и новый шанс в "Жетысу". Как Бауыржан Турысбек может перезапустить карьеру

Форвард Бауыржан Турысбек может продолжить карьеру в "Жетысу". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его выступлении за казахстанские клубы в предыдущие годы и приходит к выводу, что переход в стан талдыкорганцев для 29-летнего футболиста не худший вариант.

Турысбек уже выступал за "Жетысу" в сезонах-2015/16. Во всех турнирах он провел 48 матчей и забил семь мячей. В середине 2016-го бывший форвард "Сункара", семейского "Спартака" и сербского клуба "Раднички" перешел в "Кайрат".

В алматинском клубе Турысбек задержался на полтора сезона, покинув команду в начале 2018-го. В "Кайрате" он дорос до сборной Казахстана, в составе которой впоследствии провел 14 матчей и забил три гола. Турысбеку оказывали доверие - сначала Кахабер Цхададзе, а затем Карлос Алос Феррер. Это вылилось в 38 сыгранных матчей и восемь голов в составе алматинцев.

Следующим этапом карьеры форварда стало выступление за "Тобол". В костанайском клубе он играл в сезонах-2018/19. На его счету 69 матчей во всех турнирах и 17 голов.

Например, один из его мячей, забитый в ворота "Кайрата" в Кубке Казахстана, получился очень красивым.

КПЛ-2020 Турысбек начал в "Шахтере" и принес "горнякам" победу над его бывшим клубом - "Кайратом". Но после паузы, связанной с пандемией коронавируса, футболист перебрался в "Тараз", хотя карагандинцы рассчитывали на него.

В жамбылском клубе 29-летний игрок отметился тремя голами в 14 встречах. Сотрудничество с "Таразом", тем не менее, не имело продолжения.

По информации одного из источников, Турысбек тренировался с "Жетысу", причем имея приличный лишний вес.

Тем не менее талдыкорганцам сейчас выбирать особо не приходится - клуб столкнулся с оптимизацией бюджета и был вынужден отказаться от ряда лидеров. Самому Турысбеку, который определенно имеет набор важных навыков и качеств для нападающего, также необходимо определиться с клубом и в условиях низкой востребованности. "Жетысу" - как раз та команда, где он может попытаться перезапустить карьеру и претендовать на роль лидера.

"Актобе", "Жетысу" и "Шахтер" лишили трех очков до старта чемпионата

Напомним, в чемпионате Казахстана сезона-2020 талдыкорганцы заняли шестое место из 11. В первом туре предстоящего национального первенства они 13 марта встретятся на выезде с "Кайратом".

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