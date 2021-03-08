Футболист сборной Казахстана нашел новый клуб в КПЛ

Экс-форвард "Кайрата", "Шахтера" и "Тобола" Бауыржан Турысбек может продолжить карьеру в казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Гол емес", 29-летний нападающий тренируется в составе "Жетысу", за который он уже выступал в 2015 и 2016 годах.

"Очевидцы утверждают, что 29-летний нападающий прибыл в расположение "семиреченцев" с прилично лишним весом, однако усердно тренируется и надеется прийти в норму уже к следующей субботе, когда талдыкорганцам предстоит провести в Алматы матч первого тура чемпионата страны против "Кайрата".

Учитывая трудности "Жетысу" при комплектовании состава, у Турысбека есть неплохие шансы стать игроком "семиреченцев", - говорится в сообщении.

Минувший сезон Турысбек провел в "Таразе". Форвард провел 14 матчей в КПЛ, в которых забил три гола и сделал один ассист.

Также в карьере уроженца Алматы были сербский "Раднички" из Ниша, семейский "Спартак", "Сункар". За сборную Казахстана он провел 14 матчей и забил три гола.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне