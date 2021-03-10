"Актобе", "Жетысу" и "Шахтер" лишили трех очков до старта чемпионата

Арены сразу трех клубов оказались не готовы к старту OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу, сообщается на сайте КФФ.

Сегодня, 10 марта, состоялось заседание комиссии по допуску полей Казахстанской федерации футбола, председателем которой является Сеильда Байшаков.

"Комиссия по сертификации Казахстанской федерации футбола, рассмотрев предоставленные заключения, вынесла следующие решения:

- в связи с непрохождением лицензирования газона на заявленном ФК "Жетысу" запасном стадионе и неготовностью к матчу II тура OLIMPBET-Чемпионата основного поля наложить на футбольной клуб наказание в виде условного снятия трех очков из турнирной таблицы чемпионата до полного устранения недостатков (прохождения лицензирования поля согласно требованиям КФФ);

- в связи с непрохождением лицензирования газона на заявленном ФК "Шахтер" основном и резервном стадионах и неготовностью к матчу II тура OLIMPBET-Чемпионата наложить на футбольной клуб наказание в виде условного снятия трех очков из турнирной таблицы чемпионата до полного устранения недостатков (прохождения лицензирования поля согласно требованиям КФФ);

- в связи с непрохождением лицензирования инфраструктуры на заявленном ФК "Актобе" запасном стадионе и неготовностью поля основного стадиона к матчу II тура OLIMPBET-Чемпионата наложить на футбольной клуб наказание в виде условного снятия трех очков из турнирной таблицы чемпионата до полного устранения недостатков (прохождения лицензирования инфраструктуры запасного стадиона согласно требованиям КФФ)", - говорится в сообщении федерации.

Напомним, что наказывать клубы снятием очков за неготовность арен решили с сезона-2021.

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