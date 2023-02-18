"Кайрат" завершил алматинские сборы в преддверии КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Кирилла Кекера обыграла на своей базе другой алматинский клуб "Жас Кыран" со счетом 2:1. В составе алматинцев отличились Андрей Ульшин и Еркебулан Сейдахмет. У "Жас Кырана" гол на счету Санжара Кабирова.

Отметим, что сегодня алматинцы, благодаря голу Гулжигита Алыкулова, обыграли "Елимай" из Семея - 1:0.

25 февраля у алматинцев запланирован товарищеский матч с "Пахтакором". Встреча пройдет в Ташкенте.

Напомним, что "Кайрат" в первом туре нового сезона КПЛ сыграет на своем поле с "Атырау". Матч состоится 5 марта.