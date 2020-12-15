Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Гол капитана "Кайсара" дальним ударом в девятку признан лучшим в КПЛ-2020

Он принес победу "волкам".

Гол капитана "Кайсара" дальним ударом в девятку признан лучшим в КПЛ-2020
Асхат Тагыберген. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Гол капитана "Кайсара" Асхата Тагыбергена признан лучшим в КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Полузащитник "Кайсара" в матче седьмого тура против "Тобола" (2:1) принес победу своему клубу, пробив издалека в верхний угол. Гол Тагыбергена в итоговом голосовании набрал 45 процентов.




На втором месте, по мнению читателей Vesti.kz, гол Абата Аймбетова в ворота "Астаны", забитый в 16-м туре. Форвард "Кайрата" набрал 14 процентов голосов. Элгуджа Лобжанидзе из "Кайсара", отличившийся в матче пятого тура против "Жетысу" набрал 11 процентов. За гол Марина Томасова из "Астаны", забитый в ворота "Жетысу" в 21-м туре, было отдано десять процентов. Нападающий "Шахтера" Айдос Таттыбаев, отметившийся взятием ворот "Астаны" в девятом туре, набрал восемь процентов. А бывший полузащитник "Кайрата" Конрад Вжесиньски, отличившийся в первом туре против "Тараза", и полузащитник жамбылского клуба Аюб Бацуев, забивший гол в ворота алматинцев в 22-м туре, набрали по шесть процентов голосов. 



Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" взял "серебро", а "Астана" завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет "Шахтер". Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
голы Голы недели КПЛ-2020 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Окжетпес ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:52
Футбол

Ничья с Польшей, травма Конысбаева и разгром от Черногории. Вспоминаем первый приход Байсуфинова в сборную Казахстана
Сегодня
11:25
Футбол

Гол капитана "Кайсара" дальним ударом в девятку признан лучшим в КПЛ-2020
Вчера
23:14
Футбол

"Главное - не количество". Экс-тренер казахстанских клубов прокомментировал возможное расширение КПЛ
Вчера
22:01
Футбол

Пришел, увидел, победил. Лучший нападающий КПЛ-2020
Вчера
20:37
Футбол

Фаворит Шпилевского, будущий участник Евро, топ-опорник. Как полузащитник "Кайрата" приехал на замену Куату и стал лучшим в КПЛ
Вчера
19:38
Футбол

Один из лучших бомбардиров белорусского клуба может продолжить карьеру в КПЛ
Вчера
18:47
Футбол

Кто решает. Только в двух клубах КПЛ-2020 казахстанцы забили больше голов, чем иностранцы
Вчера
16:48
Футбол

"Не понимаю, почему "Тобол" доволен вторым местом". Алиев подвел итоги КПЛ-2020
Вчера
16:04
Футбол

"Под громкое имя сумел выбить солидный бюджет". "Тараз" может расстаться с Никитенко и пригласить известного тренера
Вчера
15:21
Футбол

Новая надежда сборной и один из главных активов "Кайрата". Лучший защитник КПЛ-2020
Вчера
14:46
Футбол

"Нас не ждет участь "Иртыша". В клубе КПЛ отреагировали на заявление экс-игрока о подделке документов
Вчера
14:24
Футбол

"Признаю, что хорошо зарабатывал". Легионер - о причинах ухода из "Кайрата", предложениях из Европы и жизни в Казахстане
Вчера
11:49
Футбол

Взлет в "Локомотиве" и перезагрузка в Казахстане. Лучший вратарь КПЛ-2020
Вчера
11:11
Футбол

"Вердикт ФИФА в мою пользу". Африканский футболист - о споре с "Тоболом" и фальсификации документов
Вчера
10:43
Футбол

Футболист "Кайрата" вошел в тройку лучших спортсменов года в Кыргызстане
13 декабря
19:03
Футбол

"Тихонов для меня как старший брат". Барсегян - о тренере и контракте с "Астаной"
13 декабря
16:54
Футбол

Неизвестные взломали страницу "Астаны" в Facebook
12 декабря
21:13
Футбол

В КПЛ выступили против расширения чемпионата
12 декабря
17:10
Футбол

Достойно выступить в Лиге чемпионов. Интервью Абикена о чемпионстве "Кайрата", своем голе с центра поля и предложениях из Европы
12 декабря
14:54
Футбол

"Я открыт для переговоров". Игрок участника еврокубков - о вариантах продолжения карьеры в КПЛ
12 декабря
14:29
Футбол

Легионеры и казахстанцы. Опубликован топ-10 самых дорогих игроков КПЛ
12 декабря
13:36
Футбол

Появились подробности о будущем иностранного тренера в клубе КПЛ
12 декабря
08:29
Футбол

Зайнутдинов и Ко. Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих футболистов Казахстана
11 декабря
20:07
Футбол

"Кайрат" расстанется с казахстанским полузащитником
11 декабря
17:41
Футбол

"Я не против, можно и 16 команд, но ...". Боранбаев высказал свое мнение о расширении КПЛ
11 декабря
16:03
Футбол

Инсайдер сообщил о неготовности казахстанского клуба выступать в КПЛ
11 декабря
14:24
Футбол

"Из иностранцев только самоубийца возглавит сборную". Эксперт - о работе Билека, новом тренере и качестве игроков
11 декабря
13:41
Футбол

В "Таразе" рассказали о бюджете и задачах на сезон в КПЛ-2020
10 декабря
23:23
Футбол

Участник еврокубков от Казахстана может лишиться российского защитника
10 декабря
21:46
Футбол

Потерял голевое чутье и подешевел на миллион. Почему уход Эсеолы не станет потерей для "Кайрата"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика