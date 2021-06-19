Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Турнир EFC 37 в Алматы
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Гнули свою линию". Главный тренер "Актобе" высказался о победе над "Ордабасы" в КПЛ

"Гнули свою линию". Главный тренер "Актобе" высказался о победе над "Ордабасы" в КПЛ
Вахид Масудов. Фото ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Главный тренер "Актобе" Вахид Масудов прокомментировал гостевую победу над шымкентским "Ордабасы" в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. По словам специалиста, которые приводит пресс-служба клуба, он старается перестроить игру подопечных.

Матч в Шымкенте завершился минимальной победой гостей. Голом отметился Юрий Логвиненко.

"Безусловно, как мы и предполагали, матч получился тяжелым и трудным. Хочу выразить слова благодарности ребятам, они сегодня выложились на поле, выполнили все, что мы обговаривали до игры. Да, все не идеально. Нам сейчас тяжело и трудно в плане того что не хватает глубины состава, много травмированных, но тем не менее ребята повторюсь, выполнили все требования тренерского штаба.

Соперник, конечно, заслуживает лестных слов. "Ордабасы" - хорошая команда, с качественными футболистами, но мы старались играть исключительно от себя. На протяжении двух таймов гнули свою линию, терпели. Мы сейчас стараемся перестраиваться на более вертикальную игру, чтобы острее играть впереди, успешно контратаковать.

Отдельное спасибо нашим болельщикам. Мы весь матч слышали их поддержку, это по-особенному стимулируют команду. Спасибо всем! Сейчас ориентир на следующий домашний матч. Времени на подготовку очень мало", - подытожил Масудов. 

Болельщики заблокировали автобус "Ордабасы" после поражения от "Актобе". Хотели поговорить о проблемах

Добавим, что после встречи "Ордабасы" с "Актобе" болельщики не хотели выпускать автобус хозяев поля со стадиона, требуя встречи с руководством клуба. Сегодня, 19 июня, состоятся еще три матча в КПЛ.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Актобе ФК КПЛ-2021 Ордабасы ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:32
Футбол
"Гнули свою линию". Главный тренер "Актобе" высказался о победе над "Ордабасы" в КПЛ "Гнули свою линию". Главный тренер "Актобе" высказался о победе над "Ордабасы" в КПЛ
Сегодня , 08:59
Футбол
Прямая трансляция матчей "Тобол" - "Жетысу", "Туран" - "Кайрат" и еще одной игры 16-го тура КПЛ Прямая трансляция матчей "Тобол" - "Жетысу", "Туран" - "Кайрат" и еще одной игры 16-го тура КПЛ
Сегодня , 08:27
Футбол
Болельщики заблокировали автобус "Ордабасы" после поражения от "Актобе". Хотели поговорить о проблемах Болельщики заблокировали автобус "Ордабасы" после поражения от "Актобе". Хотели поговорить о проблемах
Сегодня , 07:16
Футбол
"Есть ощущение незавершенности". Казахстанский специалист высказался об уходе Бабаяна из "Тобола" в ЦСКА "Есть ощущение незавершенности". Казахстанский специалист высказался об уходе Бабаяна из "Тобола" в ЦСКА
Вчера , 23:41
Футбол
Стало известно, где мог оказаться Бабаян до перехода в ЦСКА Стало известно, где мог оказаться Бабаян до перехода в ЦСКА
Вчера , 22:56
Футбол
"Актобе" выиграл второй матч подряд при новом тренере "Актобе" выиграл второй матч подряд при новом тренере
Вчера , 22:14
Футбол
"Астана" объявила о назначении Али Алиева "Астана" объявила о назначении Али Алиева
Вчера , 21:52
Футбол
Дубль Томасова помог "Астане" выиграть 11-й матч в КПЛ и оторваться на шесть очков от "Тобола" Дубль Томасова помог "Астане" выиграть 11-й матч в КПЛ и оторваться на шесть очков от "Тобола"
Вчера , 20:57
Футбол
Воспитанник "Локомотива" принес "Шахтеру" долгожданную победу в КПЛ Воспитанник "Локомотива" принес "Шахтеру" долгожданную победу в КПЛ
Вчера , 19:57
Футбол
"Акжайык" вырвал победу у "Кызыл-Жара" и поднялся на четвертое место в КПЛ "Акжайык" вырвал победу у "Кызыл-Жара" и поднялся на четвертое место в КПЛ
Вчера , 19:10
Футбол
Балканский Жуниньо покинул клуб КПЛ Балканский Жуниньо покинул клуб КПЛ
Вчера , 18:47
Футбол
Футболист "Астаны" за 1,5 миллиона евро прокомментировал свой переход в состав европейского чемпиона Футболист "Астаны" за 1,5 миллиона евро прокомментировал свой переход в состав европейского чемпиона
Вчера , 16:59
Футбол
Легионер "Астаны" за 1,5 миллиона евро выбрал новый клуб Легионер "Астаны" за 1,5 миллиона евро выбрал новый клуб
Вчера , 16:37
Футбол
Гол французского футболиста "Каспия" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2021 Гол французского футболиста "Каспия" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2021
Вчера , 15:54
Футбол
"Самый сложный момент был после матча с "Астаной". Бабаян - об уходе из "Тобола", роли в ЦСКА и Стойлове "Самый сложный момент был после матча с "Астаной". Бабаян - об уходе из "Тобола", роли в ЦСКА и Стойлове
Вчера , 12:22
Футбол
Первый матч "Тобола" без Бабаяна и интрига в Атырау. Превью к 16-му туру КПЛ-2021 Первый матч "Тобола" без Бабаяна и интрига в Атырау. Превью к 16-му туру КПЛ-2021
Вчера , 11:14
Футбол
Прямая трансляция матчей "Астана" - "Атырау", "Тараз" - "Шахтер" и других игр 16-го тура КПЛ Прямая трансляция матчей "Астана" - "Атырау", "Тараз" - "Шахтер" и других игр 16-го тура КПЛ
17 июня, 22:27
Футбол
"Тобол" попрощался с Бабаяном. Тот сделал заявление "Тобол" попрощался с Бабаяном. Тот сделал заявление
17 июня, 19:56
Футбол
"Кайрат" объявил об уходе российского полузащитника "Кайрат" объявил об уходе российского полузащитника
17 июня, 19:30
Футбол
Дебютировали за основную команду и растворились. Где сейчас молодежь "Кайрата", выступавшая в КПЛ-2020 Дебютировали за основную команду и растворились. Где сейчас молодежь "Кайрата", выступавшая в КПЛ-2020
17 июня, 18:12
Футбол
Официально. ЦСКА объявил о назначении Григория Бабаяна Официально. ЦСКА объявил о назначении Григория Бабаяна
17 июня, 17:02
Футбол
Селекция, дисциплина и тактика. "Тобол" после ухода Бабаяна выпадет из чемпионской гонки Селекция, дисциплина и тактика. "Тобол" после ухода Бабаяна выпадет из чемпионской гонки
17 июня, 16:26
Футбол
Бабаян? Директор ЦСКА сделал заявление о главном тренере Бабаян? Директор ЦСКА сделал заявление о главном тренере
17 июня, 16:00
Футбол
Директора закрытого ФК "Иртыш" осудили за неуплату многомиллионных налогов Директора закрытого ФК "Иртыш" осудили за неуплату многомиллионных налогов
17 июня, 14:19
Футбол
Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола" Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола"
17 июня, 13:16
Футбол
Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ
17 июня, 09:22
Футбол
Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата" Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата"
16 июня, 22:19
Футбол
В Казахстане нацелились на экс-форварда "Рубина" из европейской сборной В Казахстане нацелились на экс-форварда "Рубина" из европейской сборной
16 июня, 21:40
Футбол
Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны" Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны"
16 июня, 20:21
Футбол
Бабаян отправился с ЦСКА на сборы в Австрию Бабаян отправился с ЦСКА на сборы в Австрию
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика