"Гнули свою линию". Главный тренер "Актобе" высказался о победе над "Ордабасы" в КПЛ

Главный тренер "Актобе" Вахид Масудов прокомментировал гостевую победу над шымкентским "Ордабасы" в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. По словам специалиста, которые приводит пресс-служба клуба, он старается перестроить игру подопечных.

Матч в Шымкенте завершился минимальной победой гостей. Голом отметился Юрий Логвиненко.

"Безусловно, как мы и предполагали, матч получился тяжелым и трудным. Хочу выразить слова благодарности ребятам, они сегодня выложились на поле, выполнили все, что мы обговаривали до игры. Да, все не идеально. Нам сейчас тяжело и трудно в плане того что не хватает глубины состава, много травмированных, но тем не менее ребята повторюсь, выполнили все требования тренерского штаба.

Соперник, конечно, заслуживает лестных слов. "Ордабасы" - хорошая команда, с качественными футболистами, но мы старались играть исключительно от себя. На протяжении двух таймов гнули свою линию, терпели. Мы сейчас стараемся перестраиваться на более вертикальную игру, чтобы острее играть впереди, успешно контратаковать.

Отдельное спасибо нашим болельщикам. Мы весь матч слышали их поддержку, это по-особенному стимулируют команду. Спасибо всем! Сейчас ориентир на следующий домашний матч. Времени на подготовку очень мало", - подытожил Масудов.

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Добавим, что после встречи "Ордабасы" с "Актобе" болельщики не хотели выпускать автобус хозяев поля со стадиона, требуя встречи с руководством клуба. Сегодня, 19 июня, состоятся еще три матча в КПЛ.

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