"Главное, чтобы у него крыша не поехала". Бабаян - о прогрессе воспитанника, трансферах и сборниках

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:49
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян ответил на вопросы корреспондента Vesti.kz после матча второго тура чемпионата Казахстана с "Жетысу" (2:0). В частности, он рассказал о прогрессе местного воспитанника, трансферах и потере практики у игроков сборной. 

- Григорий Константинович, как оцените матч вашей команды? 

- Понравился как первый, так и второй тайм. В первой половине не хватило реализации, а после перерыва вышли более заряженные и агрессивные. Полностью владели инициативой. Хорошая победа.

- Постоянное присутствие в основе Владислава Прокопенко - это его работа или в какой-то степени вынужденная мера из-за отсутствия глубины состава? 

- Я его давно знаю. У него есть все качества, чтобы играть, и он это доказывает на поле. Если он дальше будет работать и прогрессировать, то его ждет очень большое будущее. Но все зависит исключительно от него. Мы сейчас ему большое внимание уделяем, чтобы он не поймал звездную болезнь, поскольку футбол сразу наказывает. 

- А что уже есть признаки звездной болезни?

- Они есть у всех. Парень не играл три года, сейчас провел три матча подряд, забил, отдал, получил вызов в сборную. Главное, чтобы в этот момент у него, грубо говоря, крыша не поехала.

- При этом выпали из основы многие игроки сборной - Аймбетов, Куат и другие. Вы допускаете, что кто-то из них уйдет летом? 

- Это все хорошие игроки, мы на них рассчитываем, но есть конкуренция, играет тот, кто лучше готов. И по Абату в частности, у него были проблемы со спиной. В футболе все быстро меняется. Я не делю на местных и на легионеров. Мы единая команда, все работают и доказывают свою состоятельность.

- Вы говорили что до закрытия окна хотите усилить еще пару позиций. На какой стадии эти процессы? 

- Часто спрашивают об этом, мы действительно нуждаемся в усилении и клуб работает над этим. Процесс идет, но очень сложно и долго.

Добавим, что в следующем туре "Астана" примет на своем поле "Актобе", матч пройдет 14 марта. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Астана 2 2 0 0 4-1 6
4 Тобол 1 1 0 0 3-1 3
5 Кызылжар 1 1 0 0 1-0 3
6 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3
7 Кайрат 1 0 1 0 2-2 1
8 Атырау 1 0 1 0 2-2 1
9 Кайсар 1 0 0 1 0-1 0
10 Мактаарал 1 0 0 1 0-1 0
11 Каспий 1 0 0 1 1-3 0
12 Аксу Пв 1 0 0 1 1-3 0
13 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0
14 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Астана ФК Жетысу ФК КПЛ Бабаян Григорий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:57
КПЛ
"Актобе" одержал разгромную победу в матче КПЛ с дублем форварда сборной Казахстана
Сегодня , 17:49
КПЛ
"Главное, чтобы у него крыша не поехала". Бабаян - о прогрессе воспитанника, трансферах и сборниках
Сегодня , 15:55
КПЛ
"Астана" выиграла второй матч: форвард за 2,5 миллиона евро снова забил
Сегодня , 15:52
КПЛ
Игроки сборной и Исламхан принесли "Ордабасы" вторую победу подряд
Сегодня , 15:30
КПЛ
Футболист сборной Казахстана дисквалифицирован. Наказание вынесли двум клубам
Сегодня , 13:56
КПЛ
Футбольный клуб "Актобе" представил титульного спонсора Olimpbet
Сегодня , 13:25
КПЛ
Новичок из РПЛ и проблемы костяка "Астаны". Кого Адиев вызовет в сборную Казахстана на матчи Евро
Сегодня , 12:58
КПЛ
Стартует второй тур Olimpbet-чемпионата Казахстана
Сегодня , 11:36
КПЛ
Казахстанский клуб подписал воспитанника "Зенита" за 300 тысяч евро
Сегодня , 08:00
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Астаны", "Кайрата" и еще двух игр второго тура КПЛ-2023
© 2008 - 2023 ТОО «EML»