"Главное - не количество". Экс-тренер казахстанских клубов прокомментировал возможное расширение КПЛ

Количество участников Казахстанской премьер-лиги можно расширять, считает

российский тренер Виктор Кумыков, который ранее работал с клубами КПЛ. В комментарии корреспонденту Vesti.kz специалист отметил, что для этого должны быть определенные предпосылки.





"В случае с возможным расширением премьер-лиги главное не количество, а качество. Это инфраструктура, финансы, возможности клубов и так далее. Если есть предпосылки, можно расширять. Что касается календаря и количества игр, то здесь все нужно просчитать. Во всех преобразованиях есть плюсы и минусы", - заявил российский специалист.

Кумыков в Казахстане возглавлял шесть клубов, а наибольшего успеха добился с "Шахтером", с которым становился чемпионом страны и участвовал в группе Лиги Европы в 2013 году.



Его последним местом работы в КПЛ был "Атырау", который он покинул в апреле 2019 года. С тех пор российский специалист, до того как возглавить "Андижан", оставался без работы.