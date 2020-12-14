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"Главное - не количество". Экс-тренер казахстанских клубов прокомментировал возможное расширение КПЛ

Специалист возглавлял шесть клубов в нашей стране.

"Главное - не количество". Экс-тренер казахстанских клубов прокомментировал возможное расширение КПЛ
Виктор Кумыков. Фото: ФК "Атырау"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Количество участников Казахстанской премьер-лиги можно расширять, считает
российский тренер Виктор Кумыков, который ранее работал с клубами КПЛ. В комментарии корреспонденту Vesti.kz специалист отметил, что для этого должны быть определенные предпосылки.

"В случае с возможным расширением премьер-лиги главное не количество, а качество. Это инфраструктура, финансы, возможности клубов и так далее. Если есть предпосылки, можно расширять. Что касается календаря и количества игр, то здесь все нужно просчитать. Во всех преобразованиях есть плюсы и минусы", - заявил российский специалист.

Кумыков в Казахстане возглавлял шесть клубов, а наибольшего успеха добился с "Шахтером", с которым становился чемпионом страны и участвовал в группе Лиги Европы в 2013 году.

Его последним местом работы в КПЛ был "Атырау", который он покинул в апреле 2019 года. С тех пор российский специалист, до того как возглавить "Андижан", оставался без работы.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Лига Европы Лига чемпионов Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Окжетпес ФК

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