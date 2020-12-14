"Главное - не количество". Экс-тренер казахстанских клубов прокомментировал возможное расширение КПЛ

Количество участников Казахстанской премьер-лиги можно расширять, считает
российский тренер Виктор Кумыков, который ранее работал с клубами КПЛ. В комментарии корреспонденту Vesti.kz специалист отметил, что для этого должны быть определенные предпосылки.
Кумыков в Казахстане возглавлял шесть клубов, а наибольшего успеха добился с "Шахтером", с которым становился чемпионом страны и участвовал в группе Лиги Европы в 2013 году.
Его последним местом работы в КПЛ был "Атырау", который он покинул в апреле 2019 года. С тех пор российский специалист, до того как возглавить "Андижан", оставался без работы.
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