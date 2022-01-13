Газзаев возглавит клуб КПЛ

Российский тренер Владимир Газзаев возглавит клуб казахстанской премьер-лиги "Туран", сообщает "Чемпионат".

В сезоне-2021 "Туран" занял 12-е место. Команда набрала 26 очков в 26 матчах. Новый сезон в КПЛ начнется в марте.

Стоит напомнить, что в 2014-2015 годах и 2019-м Газзаев-младший уже работал в Казахстане, возглавляя "Актобе" и "Тобол" соответственно. Также он успел поработать в российских футбольных клубах "Алания" и "Урожай".

В начале 2021 года с Газзаевым произошла курьезная история - он был объявлен главным тренером итальянской "Сиены", но покинул должность, так и не возглавив команду.