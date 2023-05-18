Газзаев рассказал о предложениях от клубов Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:44
©ФК "Анжи"

Российский специалист Владимир Газзаев мог вернуться в КПЛ. По его словам, у него в последнее время были предложения о работе из Казахстана. Однако они тренера не заинтересовали.

"Периодически всплывают предложения, но нет такого, какое меня заинтересовало. Предложения в последнее время поступали из Казахстана. Из России тоже были, но они не заинтересовали меня", - цитирует Газзаева metaratings.ru.

Последним местом работы 42-летнего Газзаева был казахстанский "Туран", который он покинул в апреле 2022 года. Также специалист работал с "Тоболом" и "Актобе". Владимир Газзаев - сын тренера Валерия Газзаева, который выиграл Кубок УЕФА с с московским ЦСКА.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Газзаев Владимир КПЛ Туран ФК Актобе ФК Тобол ФК Казахстан

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