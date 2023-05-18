Газзаев рассказал о предложениях от клубов Казахстана

Российский специалист Владимир Газзаев мог вернуться в КПЛ. По его словам, у него в последнее время были предложения о работе из Казахстана. Однако они тренера не заинтересовали.
"Периодически всплывают предложения, но нет такого, какое меня заинтересовало. Предложения в последнее время поступали из Казахстана. Из России тоже были, но они не заинтересовали меня", - цитирует Газзаева metaratings.ru.
Последним местом работы 42-летнего Газзаева был казахстанский "Туран", который он покинул в апреле 2022 года. Также специалист работал с "Тоболом" и "Актобе". Владимир Газзаев - сын тренера Валерия Газзаева, который выиграл Кубок УЕФА с с московским ЦСКА.