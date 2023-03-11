Акимат Актюбинской области выступил с официальным сообщением о финансовом положении ФК "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служба команды.

"В некоторых источниках информации появляется заявление о том, что игроки ФК "Актобе" отказываются от тренировок из-за финансового положения клуба.

Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности.

В соответствии с договором заработная плата игрокам будет выплачена на предстоящей неделе.

В настоящее время члены команды не отказываются от тренировок. Напротив, они полны решимости побеждать и усердно готовятся к предстоящим матчам.

Пресс-служба акима Актюбинской области", - сообщили в акимате.

В текущем сезоне КПЛ "Актобе" провел два матча и в обоих одержал победы.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6 2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6 3 Астана 2 2 0 0 4-1 6 4 Тобол 2 2 0 0 4-1 6 5 Кызылжар 2 2 0 0 2-0 6 6 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4 7 Атырау 2 1 1 0 4-3 4 8 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3 9 Кайсар 2 0 0 2 1-3 0 10 Мактаарал 2 0 0 2 0-2 0 11 Каспий 2 0 0 2 1-4 0 12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0 13 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0 14 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →