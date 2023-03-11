Футболисты "Актобе" бойкотировали тренировки? Акимат сделал заявление

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:24
©ФК "Актобе"

Акимат Актюбинской области выступил с официальным сообщением о финансовом положении ФК "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служба команды.

"В некоторых источниках информации появляется заявление о том, что игроки ФК "Актобе" отказываются от тренировок из-за финансового положения клуба.

Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности.

В соответствии с договором заработная плата игрокам будет выплачена на предстоящей неделе.

В настоящее время члены команды не отказываются от тренировок. Напротив, они полны решимости побеждать и усердно готовятся к предстоящим матчам.

Пресс-служба акима Актюбинской области", - сообщили в акимате.

В текущем сезоне КПЛ "Актобе" провел два матча и в обоих одержал победы.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Астана 2 2 0 0 4-1 6
4 Тобол 2 2 0 0 4-1 6
5 Кызылжар 2 2 0 0 2-0 6
6 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4
7 Атырау 2 1 1 0 4-3 4
8 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3
9 Кайсар 2 0 0 2 1-3 0
10 Мактаарал 2 0 0 2 0-2 0
11 Каспий 2 0 0 2 1-4 0
12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0
13 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0
14 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0

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Метки:
Актобе ФК КПЛ

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