Футболисты "Каспия" оказались обворованы по пути в Талдыкорган, куда отправились из Актау на матч 14-го тура КПЛ против "Жетысу", сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

По его данным, во время транзита в Алматы игроки обнаружили при получении багажа вскрытые сумки. Так, у Николы Цуцкича украли новые бутсы за 200 долларов.

"Само собой, игроки написали заявление в полицию, но вряд ли стоит ждать какого-то результата от их работы: сотрудники аэропорта Алматы идут в отказ, в Air Astana и вовсе считают, что не несут никакой ответственности за багаж своих клиентов.

Цуцкича немного жалко. Зимой его "кинул" бывший менеджер актаусцев Владимир Рибич, пообещав ему молочные реки и кисейные берега. В итоге парень чуть было не остался без команды, его подписали в последний момент за символические деньги - с зарплатой чуть ли не в районе 500 долларов в месяц. И свои новые бутсы он очень берег, не надевал на матчи в Актау, чтобы не "ушатать" на ужасном газоне. Ждал, когда будет матч на натуральном поле. И вот как раз в Талдыкоргане должен был подойти черед этих бутс. А тут такое", - пишет Кожахмет.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!