Футболист сборной Казахстана заинтересовал европейские клубы

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Сегодня 22:48
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Полузащитник "Актобе" Рамазан Оразов в зимнее межсезонье может покинуть чемпионат Казахстана по футболу и перебраться в Европу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хавбек, ярко проявивший себя в составе сборной Казахстана в матчах Лиги наций, заинтересовал клубы из Польши и Бельгии, на данный момент они активно изучают игрока. Есть сразу несколько факторов, почему вариант с трансфером в одну из этих стран более чем вероятен.

Контракт Оразова с "Актобе" завершается в конце этого года, соответственно он станет свободным агентом. Судя по всему, помочь с возможным переездом игроку может агент Яна Вороговского - Кен Ван Дайк. Кроме того, важное значение имеет желание самого футболиста, Оразов, уже пробовавший себя за рубежом, готов снова воспользоваться шансом уехать в более конкурентную и качественную лигу.

Добавим, что Оразов в нынешнем сезоне является основным игроком "Актобе", который претендует на титул чемпиона Казахстана. В КПЛ он провел 17 матчей. Также полузащитник провел все шесть игр на групповом этапе Лиги наций.

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Метки:
Оразов Рамазан Актобе ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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