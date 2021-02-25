Полузащитник сборной Казахстана Думан Нарзилдаев продлил контракт с кызылординским "Кайсаром", об этом сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "волков".

Соглашение рассчитано до конца года. Ранее сообщалось, что Нарзилдаев будет новым капитаном "Кайсара".

Нарзилдаев - воспитанник кызылординского футбола, за родную команду играет с 2012 года. В минувшем сезоне он забил один гол и отдал два ассиста в 18 матчах КПЛ, а его клуб финишировал на седьмом месте.

Всего в составе кызылординского клуба футболист провел 131 матч в КПЛ, в которых отметился четырьмя голами.