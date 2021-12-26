Футболист сборной Казахстана получил предложение из Европы с зарплатой в 25 тысяч долларов в месяц

Защитник сборной Казахстана по футболу и "Астаны" Абзал Бейсебеков получил предложение от греческого "Олимпиакоса". Об этом сам игрок рассказал в YouTube-подкасте Nursultan Qurman.

– Летом на меня с предложением выходил греческий "Олимпиакос". Там была такая история – мой агент сообщил об их интересе, сказав, что тем срочно нужен правый защитник, так как у них был в самом разгаре чемпионат. Уже озвучили зарплату и были готовы дать контракт на полтора года. Я сразу же согласился. Однако их главному тренеру показали некоторые нарезки с моей игрой, а я в начале сезона как раз играл на позиции опорника, а не правого защитника. Греки сказали, якобы ищут игрока с другим амплуа. Поэтому наши дальнейшие переговоры сошли на нет.

Конечно, есть некоторая досада из-за той ситуации. Хотелось попробовать себя в другом чемпионате. Сколько там предлагали по деньгам? Двадцать пять тысяч долларов в месяц. Насчет остальных условий, а именно бонусов или премиальных, я не в курсе, - приводит слова Бейсебекова Meta-ratings.kz.

Недавно защитник продлил контракт с "Астаной". Бейсебеков – рекордсмен клуба по сыгранным матчам, всего он сыграл 338 матчей, на его счету 14 голов и 24 результативные передачи. В сезоне-2021 за команду во всех турнирах он провел 34 игры, забил пять голов и отдал четыре ассиста.

"Олимпиакос" является самым титулованным клубом Греции: 45-кратный чемпион страны и 28-кратный обладатель кубка страны.