Стало известно, что защитник сборной Казахстана по футболу Еркин Тапалов покинет "Кайрат", передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, Тапалов сегодня, 26 ноября, проведёт свой последний матч в футболке алматинского клуба против шведского "Мьельбю" в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги конференций.

33-летний футболист покинет "Кайрат" после двух сезонов в его составе.

В нынешнем сезоне Тапалов провёл за алматинцев 39 матчей во всех турнирах, отдал пять результативных передач и заработал шесть предупреждений.

В его карьере также были "Тобол", "Кызылжар", "Туран", "Акжайык", "Шахтёр" (Караганда), "Каспий" и "Жетысу". С 2019 года вызывается в национальную сборную.