Молдавский футболист Валерий Чуперка, имеющий также российское гражданство, присоединился к "Астане" в Турции. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

За свою карьеру полузащитник поиграл за молдавскую "Академию УТМ", российские "Краснодар", "Енисей", "Спартак-Нальчик", "Анжи", "Томь", "Балтику". Последним его клубом был "Тамбов", за который он выступал с 2018 года. В российской премьер-лиге сезона-2020/21 сыграл 16 матчей и забил два гола.

В разное время привлекался к играм за юношеские, молодежную и национальную сборные Молдовы.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 800 тысяч евро.