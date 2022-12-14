Футболист российской премьер-лиги получил предложение от топ-клуба Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 10:25
©РИА Новости/Виталий Тимкив

Руководитель футбольного агентства Football@Logics Антон Синьков, который представляет интересы защитника "Сочи" Ивана Миладиновича, в интервью Metaratings.ru рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов.

"Центральный защитник - определяющая позиция на поле, поэтому ни один клуб не откажется от хорошего игрока данного амплуа. Некоторые наши топы годами не могут решить проблему своего центра обороны.

На данный момент по Ивану два запроса от клубов второй восьмерки и предметное предложение от топ-клуба Казахстана. Но у него еще полтора года по контракту с "Сочи" и, конечно же, это в приоритете", - сказал Синьков.

В нынешнем сезоне Миладинович сыграл семь матчей за "Сочи", в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего серба в 700 тысяч евро.

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