Футболист "Кайрата" вошел в тройку лучших спортсменов года в Кыргызстане

В состав "желто-черных" он перешел прошлой зимой.

Гулжигит Алыкулов. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:43

Футболист "Кайрата" Гулжигит Алыкулов вошел в тройку лучших спортсменов года в Кыргызстане по версии телеканала КТРК, сообщает KazFootball.kz.

Алыкулов в 2020 году стал чемпионом Казахстана с "Кайратом". 20-летний полузащитник провел 18 матчей и забил один гол в премьер-лиге. Также игрок дебютировал в Лиге Европы и отличился в матче первого квалификационного раунда против армянского "Ноа" (4:0).

Лучшим же спортсменом года стал нападающий "Дордоя" и сборной Кыргызстана Мирлан Мурзаев.

Отметим, что Алыкулов перешел в алматинский клуб в январе. До этого играл в чемпионате Беларуси за "Неман". За национальную команду своей страны выступает с 2019 года.

Метки:
Футбол Кыргызстан Алыкулов Гулжигит Кайрат ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 10:43
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