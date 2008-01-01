Футболист "Кайрата" вошел в тройку лучших спортсменов года в Кыргызстане

Футболист "Кайрата" Гулжигит Алыкулов вошел в тройку лучших спортсменов года в Кыргызстане по версии телеканала КТРК, сообщает KazFootball.kz.



Алыкулов в 2020 году стал чемпионом Казахстана с "Кайратом". 20-летний полузащитник провел 18 матчей и забил один гол в премьер-лиге. Также игрок дебютировал в Лиге Европы и отличился в матче первого квалификационного раунда против армянского "Ноа" (4:0).



Лучшим же спортсменом года стал нападающий "Дордоя" и сборной Кыргызстана Мирлан Мурзаев.



Отметим, что Алыкулов перешел в алматинский клуб в январе. До этого играл в чемпионате Беларуси за "Неман". За национальную команду своей страны выступает с 2019 года.