Футболист "Кайрата" и сборной Казахстана заинтересовал турецкие клубы

Нападающий алмтаинского "Кайрата" Абат Аймбетов может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает KazFootball.kz.

25-летний форвард сборной Казахстана по футболу попал в сферу интересов нескольких турецких клубов, однако другие детали не уточняются.

Возможно, это клубы первого дивизиона Турции, где казахстанские футболисты не считаются легионерами.

В минувшем сезоне Аймбетов провел 17 матчей за "Кайрат" в КПЛ и забил десять голов, став вторым бомбардиров турнира - у лучшего снайпера Жоао Пауло из "Ордабасы" 11 голов.