Футболист "Кайрата" и сборной Казахстана заинтересовал турецкие клубы

Он стал вторым бомбардиром КПЛ-2020.

Абат Аймбетов. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:00

Нападающий алмтаинского "Кайрата" Абат Аймбетов может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает KazFootball.kz.

25-летний форвард сборной Казахстана по футболу попал в сферу интересов нескольких турецких клубов, однако другие детали не уточняются.

Возможно, это клубы первого дивизиона Турции, где казахстанские футболисты не считаются легионерами.

В минувшем сезоне Аймбетов провел 17 матчей за "Кайрат" в КПЛ и забил десять голов, став вторым бомбардиров турнира - у лучшего снайпера Жоао Пауло из "Ордабасы" 11 голов. 

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