Футболиста "Кайрата" Камо Оганесяна отправляют в один из европейских чемпионатов. По крайней мере, об этом информирует спортивный фотограф из Армении Грач Хачатрян.

"Этим летом защитник сборной Армении Камо Оганесян может перейти в топ-лигу Европы. У него еще действует контракт с "Кайратом" до 31 декабря 2021 года", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Оганесян приглянулся одному из авторитетных агентов, который посетил товарищеский матч сборных Хорватии и Армении (1:1).

28-летний Оганесян выступает за "Кайрат" с прошлого года. В КПЛ также играл за "Жетысу". В нынешнем сезоне КПЛ он провел за "желто-черных" 13 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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